Atlético Grau no pudo de local contra Santos FC, empatando en minuto final

Piura. Tenían todas las opciones para bajarse al líder de la Liga 2, sin embargo Atlético Grau cedió punto tras empatar 1-1 ante Santos FC, en partido jugado en Bernal.

El inicio del cotejo no tuvo un dominador claro y no lo tendría hasta el final del primer tiempo. Grau intentaba buscar a Ronal Huaccha con constantes centros que no terminaban de conectar, encontrando a una defensa bien plantada que lograba despejar los centros enviados por los de Grau.

Con el 0-0 se fueron al descanso. En la parte complementaria llegarían los goles en las postrimerías del partido.

PUEDES VER Escuela de Alianza Lima promueve “Barrio Íntimo 2019” en Trujillo

Los minutos fueron pasando y cuando todo parecía que el partido terminaba sin goles, a los 90 minutos Lucas Volken aprovechó un rebote que había impactado en el palo por parte de Barrios. El futbolista de Santos aprovechó para empujarla y celebrar.

El 1-0 tenía descontrolado al conjunto albo, hasta que apareció la pizarra que indicaba que se jugarían 6’ más, eso motivo al cuadro piurano a ir con todo en busca de empatar el partido.

Hasta que a los 96’ se origina un penal a favor de Grau y lo ejecuta Raúl Neira, que anota el empate.

Finalmente ya no habría tiempo para más y los jugadores del Grau salieron con la bronca que le dio el no haber podido superar a su rival en casa.

Al final del partido se supo que hoy la directiva del Atlético Grau presentará un reclamo para solicitar los puntos del partido contra Santos FC.

Esto debido a que el jugador José López fue expulsado del juego y este nunca abandonó el campo, por lo que esperan que les otorguen los puntos.