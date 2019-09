Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO en duelo decisivo por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020

Alemania cara a cara ante Irlanda del Norte EN VIVO desde el Windsor Park (EN DIRECTO ONLINE por DirecTV Sports) HOY lunes a la 1:45 p.m. (hora peruana) en encuentro correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo y las incidencias vía La República Deportes.

Sobrepasada el viernes por una Holanda desatada (4-2), la Alemania de Joachim Löw busca recuperarse en una visita de riesgo, el lunes en la fase de clasificación para la Eurocopa-2020, al líder de su llave C, Irlanda del Norte.

"Jugamos por debajo de nuestro nivel técnico, perdimos muchos balones, no combinamos como queríamos", lamentó el técnico alemán luego de la derrota en Hamburgo. "Espero una reacción de los muchachos el lunes".

La 'Mannschaft' es actualmente segunda de su grupo, con tres puntos de ventaja sobre Holanda, que cuenta con un partido menos, y tres unidades por detrás de los norirlandeses, ganadores de sus cuatro primeros duelos pero que aún no se han medido a los dos favoritos de la llave.

PUEDES VER: Partido amistoso entre Perú y Brasil sufrió cambio de horario

“Ellos estarán decepcionados por su (último) resultado, pero sabemos que tendrán una reacción y que tenemos que estar preparados para ella”, explicó este domingo el seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill.

"Alemania es un equipo del top. Sigue siendo un gran reto para nosotros intentar conseguir algo en este partido", admitió.

De acuerdo con las estadísticas, en los últimos cinco enfrentamientos entre Alemania vs. Irlanda del Norte, la escuadra germana fue superior con contundencia en todas las jornadas.

FUENTE AFP

Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO Eliminatorias Eurocopa 2020: Posibles alineaciones:

Alemania: Manuel Never; Niklas Sule, Jonathan Tah, Matthias Ginter; Lukas Klostermann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Nico Schulz; Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner.

DT: Joachim Löw

Irlanda del Norte: Peacock, McLaughlin, Flanagan, Brown, Ferguson, Evans, Thompson, Saville, Whyte, Magennis, Lafferty.

DT: Michael O'Neill

Alemania vs. Irlanda del Norte

Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO Eliminatorias Eurocopa 2020: Canales de transmisión

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020, revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú puedes verlo por Directv Sports EN VIVO.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Alemania: TV NOW, RTL Television

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- España: Movistar+

- Estados Unidos: ESPN+, TUDN En Vivo, TUDN USA

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Alemania vs. Irlanda del Norte

Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO Eliminatorias Eurocopa 2020: Horario

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú - 1:45 p.m.

- Ecuador - 1:45 p.m.

- Colombia - 1:45 p.m.

- Chile - 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 1:45 p.m.

- Bolivia – 2:45 p.m.

- Venezuela - 2:45 p.m.

- Argentina - 3:45 p.m.

- Uruguay - 3:45 p.m.

- Brasil – 3:45 p.m.

Alemania vs. Irlanda del Norte EN VIVO por Internet: Ver Eliminatorias Eurocopa 2020

Alemania vs. Irlanda del Norte se enfrentan HOY y puedes seguir el duelo por la transmisión EN VIVO que ofrece La República Deportes. Además ver el minuto a minuto de este partido, conocer el pronóstico, alineaciones y resultados.