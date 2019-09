Jugadores de la selección peruana pasaron incómodo momento por no saber inglés [VIDEO]

La selección peruana le dio vuelta a la página tras la derrota por la mínima ante Ecuador en New Yersey y buscará recuperarse haciendo un buen papel frente a su similar de Brasil el próximo martes 10 de septiembre.

Es por ello que después del entrenamiento en el campo del Pomona Pitzer Athletics de Los Ángeles, Ricardo Gareca y su comando técnico liberaron a los jugadores y algunos decidieron salir a conocer la ciudad.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Luis Advíncula y Renato Tapia se juntaron para ir a comer a un restaurante de Los Ángeles, pero nunca imaginaron que iban a sufrir más de la cuenta al tratar de comunicarse con las personas, puesto que, su inglés no era tan fluido. El video fue colgado en YouTube.

Tal como se aprecia en las imágenes del clip subido a YouTube, los cuatro mundialistas se sentaron en el restaurante y cuando iban a realizar el pedido, el idioma les jugó una mala pasada. Advíncula, que estaba registrando la escena por su celular, Cáceda y Gallese fueron salvados por Renato Tapia que maneja muy bien el inglés.

“Cabecita tu bien papi con el inglés”, decía Advíncula mientras hacia un paneo. Luego fue el turno de Carlos Cáceda que le consultaron si quería la carne bien hecha y este respondió: “Sí, very good”. Mientras que Gallese tuvo la genial idea de pedir una coacción de carnes tres cuartos diciendo “mi ribai three, four, three, four”. Al final, hicieron un sorteo y Advíncula tuvo que pagar la cuenta. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.