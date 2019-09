Diego Maradona lloró desconsoladamente al pisar la cancha de Gimnasia de La Plata [VIDEO]

Diego Armando Maradona, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue recibido este domingo por más 20 mil espectadores que colmaron las gradas del Estadio El Bosque. El campeón del mundo con Argentina en 1978, se quebró al pisar el recinto del Lobo cuando escuchó la ovación de los hinchas. El video fue colgado en YouTube.

“Es la más linda del mundo y lleva nuestros colores. Quiero decir un gracias enorme y el compromiso de dejar todo, no faltar a algún entrenamiento como dice algún periodista. Acá se viene a entrenar y ¡el que no entrena no juega, ¡el que no corre no juega! Por eso el que viene, la va a tener dura con nosotros, quédense tranquilos”, fueron las primeras palabras de Maradona que estaba vestido con el buzo del club y una pelota bajo el brazo, tal como se aprecia el video en YouTube.

“Yo los abrazo con mi corazón porque hay una viejita que esta arriba (mira al cielo) y mi viejo, ellos hicieron posible que venga a la Argentina, que venga a Gimnasia, a La Plata y a encontrarme con todos amigos. ‘Busca hijo’ y acá estoy en mi casa”, agregó con lágrimas en los ojos Maradona. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Con la ratificación de Diego Armando Maradona como entrenador del primer equipo, Gimnasia ha recibido 2.200 nuevos socios y más de 900 que regularizaron su situación. Además, puso a la venta camisetas, con el 10 de Maradona en la espalda, que se agotaron en pocas horas.