Germán Denis tuvo recibimiento monumental en su debut con el Reggina [VIDEO]

El ex delantero de Universitario de Deportes Germán Denis debutó, oficialmente, con el Reggina de Italia, ante una multitud de hinchas que recibió a lo grande a su nuevo ídolo.

Tras su paso por el conjunto ‘crema’, Germán Denis inició su aventura con la indumentaria del Reggina de Italia con una contundente victoria frente al Bisceglie por la fecha 3 de la Serie C italiana.

El popular 'Tanque' jugó más de 30 minutos (entró en la parte complementaria), pero no pudo convertir. Destacar que, el ariete argentino lució el dorsal 19 del cuadro 'Amaranto'.

Reggina derrotó al Bisceglie, gracias a los tantos de Simone Corazza, Desiderio Garufo y Nicolo Bianchi. Germán Denis intentará afianzarse en el cuadro titular para regalarle más alegrías al cuadro ‘amarantino’.

Germán Denis arremetió contra la nueva administración de Universitario

Germán Denis abandonó Universitario de Deportes con dirección hacia el Reggina de la Serie C. El traspaso del delantero argentino produjo incomodidad en la nueva administración del conjunto ‘merengue’.

“Yo fui en un momento difícil y me puse a disposición sabiendo que tenía mucho por perder y poco por ganar. La gente debe saber que la administración de ahora está haciendo lo posible por sacar adelante a la U. A la gente que está entrando no la conozco. Ellos solo me dejan palabras negativas. Quisieron complicar mi pase para sacar un beneficio económico y eso no está bien”, contó Germán Denis.