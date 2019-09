Troglio llenó de elogios a Maradona: "Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta”

Diego Maradona es el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata hasta mediados de 2020, cuando termina la actual Superliga Argentina. El campeón del mundo con Argentina en México 1986 tendrá su tercera experiencia como técnico en su país, tras haber dirigido a Deportivo Mandiyú (1994) y Racing Club (1995).

El Lobo -como se conoce al nuevo equipo del astro argentino- es colista en la Superliga Argentina con un solo punto en cinco partidos y se encuentra en zona de descenso a la Segunda División. Uno de los que se mostró contento con su llegada fue Pedro Troglio, ex DT de Gimnasia y Universitario de Deportes, quien vivió la crisis del equipo y espera que Maradona pueda lograr el objetivo al final de temporada.

“Tenerlo en un club como Gimnasia es fantástico, lamentablemente uno no está cerca para ir a ver el primer entrenamiento porque va a ser un espectáculo. Ojalá pueda sacar adelante al club y lo pueda dejar en Primera. La gente adora a su club y a Diego, es la combinación perfecta", declaró Troglio con conferencia de prensa.

“Diego transmite algo distinto a una persona normal, en este momento Gimnasia necesitaba a alguien de otro planeta. Era la movida justa, no había alguien que genere todo lo que hizo, me alegra que haya llegado a nuestro club. Yo jugué en el club, la gente me quiere y todo pero esto es otra cosa: tienes a Dios en casa", agregó en DT del Club Olimpia Deportivo de Honduras.

El debut de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata será el domingo 15 de setiembre en el estadio del Lobo, el Juan Carmelo Zerillo, ante Racing Club, en la sexta jornada de la Superliga.