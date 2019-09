Ver EN VIVO Nadal vs. Medvedev: disputan la final masculina del US Open 2019

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev EN VIVO | Ver final US Open Gratis por Internet | Live Streaming | Se enfrentan este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN) por la gran final masculina del US Open 2019.

Este partido de tenis entre Nadal vs. Medvedev se jugará en el Arthur Ashe Stadium de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y podrás seguir el punto a punto, las mejores incidencias y el resumen final a través de La República deportes.

¿A qué hora juega Nadal vs. Medvedev por la final del US Open 2019?

La transmisión del Nadal vs. Medvedev EN VIVO, dos de los mejores jugadores actuales en el circuito profesional de tenis, empezará a las 3:00 p. m. (hora en Perú) y 10:00 p. m. (hora en España). A continuación, te mostramos los horarios para ver este encuentro en los distintos países del mundo.

Costa Rica - 2:00 p. m.

Honduras - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

México - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

Rafael Nadal tiene muy claro que “el reloj no se detiene” y que la era del “Big 4” llegará eventualmente a su final, pero al mismo tiempo entiende que tiene la energía para seguir saltando a la cancha.

El español de 33 años disputará este domingo la final del US Open 2019 ante Daniil Medvedev, de 23 años —una década más joven—, y el título lo colocaría a uno del récord de cinco que mantienen Roger Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors en el US Open, y en la cuenta total en 19, uno por detrás del tenista suizo.

Aunque Nadal aseguró no es algo que le quite el sueño. “Sigo jugando, aquí estamos, cuando llegué mi meta era producir chances para completar el gran objetivo, me di otra chance, como hice en Wimbledon, en Australia, como lo hice en Roland Garros, eso es lo que me da satisfacción, me da felicidad”, dijo.

“Claro que quiero ser el que alcance la mayor cantidad de Grand Slams, pero todavía duermo muy bien sin tenerlos, estoy feliz con mi carrera, feliz con lo que estoy haciendo. Voy a seguir trabajando duro para tener más chances de sumar", añadió.

El español puso fecha, de hecho aseguró que espera poder jugar por más tiempo y que esta final ante Medvedev no será su última oportunidad.

“Yo ahora pienso en ganar mi cuarto US Open, es mi gran ilusión, que eso supone que es dar unos pasos para la historia de este deporte, eso va aparte y no me lo planteo tanto”, afirmó Rafael Nadal, quien aseguró nunca pensó seguir jugando a esta edad.

“Es una realidad que a los 33 años y algo sigo en condiciones de disfrutar el tenis y seguir haciendo lo que me gusta, algo que para muchos parecía imposible y para mi era improbable”, culminó.

Nadal vs. Medvedev: Historial de enfrentamientos en tenis

La única vez que Rafael Nadal y Daniil Medvedev se vieron las caras en un campo de tenis fue el 11 de agosto de este año en la final del Master 1000 de Montreal, Canadá, donde el español se llevó el triunfo por 2 sets a 0.

¿Qué canal hará la transmisión EN VIVO del Nadal vs. Medvedev por la final del US Open?

Para poder ver todos los pormenores del Nadal vs. Medvedev EN VIVO por la final masculina del US Open 2019, podrás seguirlo por este canal de transmisión: ESPN.