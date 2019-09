FBC Melgar: La noche de Joel Amoroso

Jorge Jiménez

Muy superior, en todo aspecto, fue Melgar ante el flojo Pirata FC. El resultado de 3-0 resultó barato para el equipo del chileno Arroé, cada vez más comprometido con la baja. No hay que desmerecer, por la condición del rival, el buen trabajo de Melgar en todas sus líneas.

Anoche hubo destacados. Cómo no mencionar a Walter Tandazo, el juvenil hizo un tremendo sacrificio en la volante y amilanó el trabajo de Arias. Tandazo estuvo en todas, igual que su joven compañero Paolo Reyna, quien también cumplió en la zona defensiva de la lateral izquierda.

Asimismo, sumaron en la bolsa de minutos, 470 a la fecha, Arakaki, quien inclusive hizo un gol, y Luis Iberico, quien también se fue entre aplausos.

Además, fue la noche de Amoroso, quien, con un gol y asistencia, fue la figura del compromiso. Vidales, con su gol, inició una justa goleada.

Osella no puede negar que Sánchez, en el mediocampo, es pieza que no se puede mover, ayer hizo lo correcto haciendo ingresar a Hinostroza en el segundo tiempo y con claro dominio del partido. Melgar no recuperó la punta, pero dará buena pelea.

Encontrón con Cuesta

En el segundo tiempo, ocurrió un hecho curioso. Bernardo Cuesta encaró al juez de línea Jonny Bossio, quien no se quedó callado y le respondió. El “juez” es tristemente recordado en Arequipa, porque en el año 2013 le anuló una jugada de gol al argentino ante Universitario de Deportes.

Ayer se volvieron a ver las caras y se dijeron varias cosas. Lo curioso es que Joel Alarcón, de regular actuación, no amonestó al futbolista; si le mostraba la amarilla, quedaba suspendido para la siguiente fecha.

Luego, el capitán de Melgar fue cambiado oportunamente.