UFC 244: Jorge Masvidal se enfrentará a Nate Diaz en Nueva York

El peleador de raíces peruanas, Jorge Masvidal, ya conoce a su próximo rival y es, nada menos, que Nate Díaz en lo que será el evento estelar de UFC 244, programado a darse el 2 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

La noticia del enfrentamiento entre dos de los tipos más rudos en las MMA fue dada por el presidente de UFC Dana White. Jorge Masvidal llega de conseguir el KO más rápido de la historia ante Ben Askren, victoria que llamó la atención de Nate Diaz.

Por su parte, Díaz volvió a UFC tras 3 años de ausencia y derrotó a Anthony Pettis. Inmediatamente después de la victoria, el originario de Stockton, California pidió pelear ante Masvidal, a quien consideró un ‘gangster’ igual que él.

“La razón por la cual me alejé era porque todos [los rivales] apestaban y no había nadie para pelear. Este título [de hombre más malo del planeta] lo quiero defender contra Jorge Masvidal, él tuvo una buena pelea. Todo el respeto para él, pero ya no hay gangsters en este deporte. Sé que Masvidal es un gangster, pero no es un gangster de la Costa Oeste”, señaló Diaz tras su triunfo en UFC 241.

Por su parte, Masvidal ya se pronunció en sus redes sociales. “Hey, Nate Diaz, al diablo con estos perdedores, te veo en el MSG”, suscribió en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a la posible pelea entre Kamaru Usman y Colby Covington por el título de peso welter que hasta el momento no se ha logrado concretar.