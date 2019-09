América vs. Chivas EN VIVO desde Chicago: hora, canal, estadio para el Clásico

EN VIVO ONLINE | América vs. Chivas | VER EN VIVO SUPERCLÁSICO DE MÉXICO 2019 | Las Águilas disputarán un partido de prueba ante el Rebaño Sagrado en tierras norteamericanas EN VIVO este domingo 8 de septiembre. El choque entre ambas escuadras se disputará en el Estadio Soldier Field, en Chicago, a las 5:30 pm (hora Perú y México) con transmisión para televisión de TUDN.

La para de algunas ligas a nivel internacional por la Fecha FIFA no ha sido motivo para que los clubes tomen un respiro, por el contrario, algunas instituciones aprovechan este receso para disputar partidos amistosos y así no perder el ritmo. Este domingo se llevará a cabo el América vs. Chivas, un duelo que promete dar un buen espectáculo.

América vs. Chivas vía TUDN: ¿Cómo llegan las ‘Águilas’?

Las Águilas no atraviesan un buen momento en el Apertura de la Liga MX, llegan al duelo amistoso América vs. Chivas con tres partidos sin poder ganar. En las ocho fechas disputadas de esta temporada han conseguido cuatro triunfos, una derrota y tres empates.

Estos resultados en conjunto, ubican al América en el tercer lugar con 15 unidades sumadas, a dos del líder Querétaro.

América vs. Chivas vía TUDN: ¿Cómo llega el ‘Rebaño sagrado’?

En cuanto al Rebaño Sagrado, los dirigidos por Tomás Boy también pasan por una racha negativa de tres partidos seguidos sin ver el triunfo. Antes del América vs. Chivas, igualaron aun en su visita al Cruz Azul.

Las Chivas están en el puesto 15 con 8 puntos, producto de dos triunfos, cuatro derrotas y dos empates.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO EN DIRECTO el América vs. Chivas?

Para seguir todas las incidencias y goles EN VIVO EN DIRECTO del América vs. Chivas, tendrás que seguir la transmisión televisiva de TUDN.

Además, La República te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, y demás incidencias. Al finalizar el cotejo te presentaremos el resumen del América vs. Chivas.

¿A qué hora se juega el partido América vs. Chivas? | Superclásico de México

México – 5:30 p.m.

Ecuador - 5:30 p.m.

Perú - 5:30 p.m.

Colombia - 5:30 p.m.

Venezuela – 6:30 p.m.

Bolivia - 6:30 p.m.

Chile - 6:30 p.m.

Argentina - 7:30 p.m.

Uruguay - 7:30 p.m.

Brasil - 7:30 p.m.