Desafiante mensaje de Costa sobre el Perú vs. Brasil: “Nosotros también tenemos nuestras figuras”

A pesar que su debut fue opacado por la derrota de la selección peruana, el volante Gabriel Costa se mantiene con el mismo optimismo y aseguró que el partido ante Brasil será diferente ya que confía en los elementos del equipo de Ricardo Gareca.

El uruguayo nacionalizado peruana se refirió al encuentro de este martes ante la canarihna y reconoce el poderío de los campeones de la Copa América 2019, sin embargo, considera que sera un duelo difícil para ambos.

“Ya lo dije antes: la Selección de Brasil tiene una idea de juego que no cambiar sin importar quién sea su rival de turno. Vamos a ir mentalizados en ganar el partido y, más allá de que ellos tengan sus figuras, nosotros también tenemos las nuestras”, manifestó Gabriel Costa a RPP.

Asimismo, el exjugador de Sporting Cristal manifestó que se encuentra satisfecho con su primer partido con la selección peruana, pues al margen del resultado considera que fue una de las mejores experiencias en el deporte rey.

“En general, las sensaciones de mi debut en la Selección Peruana fueron buenas. Me sentí bien, pero es una lástima lo del resultado. Si hubiéramos ganado, las sensaciones habrían sido mejores. Por lo que me tocó y lo que vi a la hora que me tocó jugar, me siento muy feliz”, sentenció el volante del Colo Colo.