Gabriel Costa se abre paso en la Bicolor

Por: Milagros Crisanto

A Gabriel Costa le bastaron 45 minutos oficialmente con la Bicolor para dejar una grata sorpresa. “Nos dejó una buena impresión, estamos conformes con su rendimiento”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa luego de la derrota ante Ecuador.

Y es que el amistoso, si bien no se ganó, le dejó cosas positivas al técnico de la selección nacional, sobre todo la convicción de que el uruguayo nacionalizado peruano tiene condiciones suficientes para ganarse un lugar en el equipo de todos de cara a las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El universo de jugadores del ‘Tigre’ se va ampliando y ante la falta de fútbol de André Carrillo, sin duda alguna el extremo de Colo Colo aparece como la primera opción de recambio, pues a sus virtudes se le puede agregar que tiene con cuota goleadora. Anotó en nuestro país con la camiseta de Alianza Lima y Sporting Cristal. Hoy en Chile lleva ocho tantos en 23 partidos.

“Es una sensación única vestir la camiseta de Perú y cantar el himno”, aseguró Costa con una sonrisa de oreja a oreja al referirse a su debut con la Blanquirroja. “El partido fue muy raro. El primer tiempo lo jugamos muy bien, en el segundo ese error nos cambió todo y luego ellos ya estaban metidos atrás, era difícil llegarles. Es una selección que no atacaba mucho, defendía y esperaba el contragolpe. En lo personal contento con lo que hice, me llevo una buena sensación, lástima que perdimos, estos partidos se tienen que ganar”, acotó el jugador que jugó solo el primer tiempo.

¿Qué le dio al equipo?

Gabriel se siente más que cómodo en la selección. Ante los ecuatorianos tuvo personalidad y reflejó en el campo lo hecho en los entrenamientos previos. En su debut con la camiseta rojiblanca, pidió el balón, estuvo preciso en los pases, encaró y buscó los espacios que dejó el rival para hacer daño. Y es que el uruguayo le dio movilidad al equipo durante los minutos que jugó.

Salió al campo en el lugar que ocupaba Carrillo, pero por momentos se desplazó por todo el campo hasta llegar incluso a ser ‘9’ al lado de Raúl Ruidíaz. En algunas ocasiones se acercó a Renato Tapia y a Christofer Gonzales para empezar las jugadas de ataque.

En la previa del cotejo se habló mucho de las sociedades que se podían darse, debido al reencuentro entre Costa y Christian Cueva y no nos equivocamos. Las llegadas de la selección al área ecuatoriana se dieron por su lado (banda derecha), pues se entendió muy bien con Advíncula y ‘Aladino’.

Para finalizar, el volante nuevamente hizo gala de su sacrificio para el equipo. Cerró su banda para evitar las trepadas del lateral izquierdo ecuatoriano Diego Palacios. En muchas divididas ganó y generó peligro recuperando balones en zona de ataque. En el segundo tiempo Perú fue otro luego de los cambios. Costa confesó que su salida no estaba planeada.

“A mi entender, no estaba planificado mi cambio porque no me habían dicho nada. Pienso que es para probar jugadores, es entendible. Dimos una buena imagen, quizás la derrota mancha al equipo”.

Las cifras

9 son los futbolistas nacionalizados que han jugado por la Bicolor.

90,9 % de precisión tuvieron los pases de Costa en el cotejo ante Ecuador.