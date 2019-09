Francia vs. Albania EN VIVO en duelo por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020

Francia se medirá cara a cara ante Albania EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por Directv Sports) desde el Stade de France, HOY sábado a las 1:30 p.m. (hora peruana) en la quinta jornada de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Superados por Turquía en junio, los campeones del mundo franceses gastaron un comodín, así que no les queda otra que derrotar a Albania el sábado para no ver comprometida su clasificación a la Eurocopa-2020.

Sin Kylian Mbappé, Paul Pogba, ni N’Golo Kanté, el equipo de Didier Deschamps estará privado el sábado de una gran parte de su espina dorsal en el Mundial ruso.

Tres huecos que podrían quedar tapados por Kingsley Coman, Thomas Lemar y Corentin Tolisso, de regreso tras su grave lesión. Los dos bávaros y el jugador del Atlético de Madrid deberán mostrar su mejor versión para seguir entrando en los planes del seleccionador Didier Deschamps y sobre todo para contribuir a la clasificación de los ‘Bleus’ a la Eurocopa-2020.

Porque, tras cuatro partidos jugados, Deschamps y sus hombres están igualados a nueve puntos con Turquía e Islandia.

FUENTE AFP

Canales del Francia vs. Albania EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión EN VIVO del Francia vs. Albania por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación.

- Perú: Directv Sports

- Brasil: Esporte Interativo Plus, Space Brazil

- Costa Rica: Sky HD

- Francia: M6, M6.fr

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Estados Unidos: TUDN En Vivo, ESPN+

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Francia vs. Albania EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú - 1:45 p.m.

- Ecuador - 1:45 p.m.

- Colombia - 1:45 p.m.

- Chile - 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 1:45 p.m.

- Bolivia – 2:45 p.m.

- Venezuela - 2:45 p.m.

- Argentina - 3:45 p.m.

- Uruguay - 3:45 p.m.

- Brasil – 3:45 p.m.

Francia vs. Albania juegan HOY y a través de la transmisión EN VIVO que ofrece La República Deportes. podrás ver el minuto a minuto de este partido además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultados.