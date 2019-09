España vs. Islas Feroe EN VIVO por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020: día, hora y canales

España cara a cara ante las Islas Feroe EN VIVO desde el Estadio El Molinón, Gijón, (EN DIRECTO ONLINE por La1, DirecTV y Sky Sports) este domingo a la 1:45 p.m. (hora peruana) en encuentro de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro vía La República Deportes.

España quiere seguir el domingo en Gijón (norte de España) su marcha triunfal hacia la Eurocopa-2020 frente a la asequible Islas Feroe en un nuevo partido clasificatorio para el torneo continental.

Tras la sufrida victoria el jueves contra Rumanía (2-1) en Bucarest, España se mantiene como líder en solitario del grupo F de clasificación con 5 puntos de ventaja sobre Suecia, segunda clasificada, y 7 sobre Noruega.

El enfrentamiento del domingo contra el farolillo rojo de la llave, que ha perdido todos sus partidos, debería permitir a la Roja sumar otros tres puntos para mantener su pleno de victorias en su camino hacia la Eurocopa.

España goleó 4-1 a su rival en su anterior enfrentamiento en junio pasado, por lo que los hombres de Robert Moreno, que se estrenó con triunfo el jueves ante Rumanía como seleccionador nacional, no deberían tener a ‘priori’ problemas para volver a ganar.

FUENTE APF

Posible alineaciones del España vs. Islas Feroe EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020:

España: Kepa, Navas, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba, Busquets, Fabián, Saúl, Ceballos, Rodrigo Moreno y Paco Alcácer.

Islas Feroe: Nielsen, Askham, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen, Hansson, Olsen, Joensen, Vatnhamar, Edmundsson, Frederiksberg

Canales del España vs. Islas Feroe EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión EN VIVO del España vs. Islas Feroe por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación.

- Brasil: Esporte Interativo Plus

- Perú: DirecTV

- Colombia: DirecTV

- Chile: DirecTV

- España: fuboTV España, TVE La 1

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Polonia: Polsat Sport Premium 1, IPLA

- Estados Unidos: TUDN En Vivo, Univision NOW, UniMás, ESPN3, TUDN USA

España vs. Islas Feroe EN VIVO ONLINE: horarios para ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre España vs. Islas Feroe EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 1:45 p.m.

- Ecuador: 1:45 p.m.

- Colombia: 1:45 p.m.

- Chile: 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

- Bolivia: 2:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Argentina: 3:45 p.m.

- Uruguay: 3:45 p.m.

- Brasil: 3:45 p.m.

España vs. Islas Feroe EN VIVO: ¿dónde ver ONLINE el partido?

España vs. Islas Feroe juegan HOY y a través de la transmisión EN VIVO que ofrece La República Deportes. podrás ver el minuto a minuto de este partido además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultados.