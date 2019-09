Cristiano Ronaldo: hermana publica conmovedor post en memoria de su fallecido padre [FOTO]

Cristiano Ronaldo es un futbolista de élite que parece tenerlo todo, títulos, distinciones por su trayectoria, un gran ingreso económico y más. Sin embargo, detrás de los reflectores se esconde un pasaje triste de su vida, la muerte de su padre, José Dinis Aveiro. Esta historia nuevamente salió a la luz luego de que su hermana Elma publicara un sentido post en redes sociales.

La hermana del jugador de la Juventus de Italia usó su cuenta de Instagram para referirse a la memoria de su padre que dejó de existir a los 52 años. Al leer las líneas se siente el dolor que aún perdura dentro del seno familiar.

“Papá, el amor de mi vida”, inicia una de las hermanas mayores de Cristiano Ronaldo. “Hablaba de nostalgia y de repente me di cuenta de que hace años que te fuiste. Nostalgia que nunca me abandonará. Papá, solo quiero saber que estás bien. Pero es imposible arrancar este vacío. Te quiero, te querré, y moriré contigo en mí. Nostalgia es lo que queda que no puedo olvidar. Que me acompañará hasta que nos encontremos nuevamente. Cómo te quiero papá”, escribió.

Este escrito fue acompañado por una foto de José Dinis, y los usuarios se solidaron con la hermana del delantero portugués.

Don José dejó de existir cuando Cristiano Ronaldo tenía 20 años de edad. Su muerte fue a causa por el abuso de las bebidas alcohólicas.

CR7 fue entrevistado hace poco por TVI y una de las interrogantes tuvo que ver con su padre. El delantero de 34 años reconoció que la pérdida le provocó por primera y última vez en su carrera, problemas para jugar.

La partido de José Dinis coincidió con las eliminatorias europeas para el Mundial Alemania 2006, en ese Cristiano Ronaldo estaba concentrado con la selección lusa para enfrentar a Rusia. Cuando supo la noticia, el técnico le dio permiso para estar con su familia, sin embargo, el delantero prefirió quedarse y jugar al día siguiente como homenaje a su progenitor.