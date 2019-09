¡Va al frente! Las osadas palabras de Kevin Quevedo tras su debut con la selección peruana

Perú no pudo vencer a la selección ecuatoriana en su primer amistoso por la Fecha FIFA en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. El duelo dejó cosas positivas como el debut de Kevin Quevedo con la selección peruana.

“Contento porque es mi primer partido, es un sueño que tenía de niño, he trabajado mucho para vivir este momento, pero no sacamos el resultado. Me hubiera gustado ganar", comentó Kevin Quevedo para las cámaras de Movistar Deportes.

“Me dijo por qué lado me siento más cómodo y me puso por la banda. Me dijo que haga bien el recorrido, tocar bien la pelota, encarar y llegar al área”, afirmó Kevin Quevedo sobre la conversación que mantuvo con Ricardo Gareca antes de entrar a la cancha.

“Entré con ganas de hacer un gol, con ganas de sumar para el equipo, así sea el primer partido, pero no salieron las cosas. Tuve muchos nervios, siempre están, pero entré con ganas de hacer las cosas bien, eso me ayudó”, aseveró el extremo de la selección peruana.

“Ojalá se de esa oportunidad, tengo que afrontar. No le tengo miedo a nadie”, compartió Kevin Quevedo sobre la posibilidad de jugar en el encuentro de la selección peruana ante Brasil.