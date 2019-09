Técnico que debuta, gana: DT de Ecuador confesó la clave para vencer a Perú [VIDEO]

La selección de Ecuador, plagado en su mayoría por jugadores de la Sub 20 y del torneo local, sorprendió a su similar de Perú y lo derrotó por la mínima diferencia en el Estadio Red Bull Arena de New Yersey. Con gol de Erick Castillo, el ‘Tricolor’ sumó su segundo triunfo consecutivo frente al elenco nacional.

El equipo de Jorge Célico se mostró muy sólido en defensa y dejó que su rival manejara la posesión del balón. Pero, ¿dónde radica la clave de la victoria ecuatoriana en el amistoso? El entrenador argentino explicó en la conferencia de prensa después del partido, las razones del triunfo.

"Perú tuvo la pelota, pero nosotros pudimos convertir y creo que no sufrimos tampoco. Es parte del juego defender y Ecuador lo hizo muy bien”, señaló Célico. "Ellos son el futuro de nuestro fútbol, no me cabe duda. Destaco la solidaridad de los jugadores, es una alegría haber hecho debutar a varios a esta altura de mi carrera. Es una gran satisfacción", agregó.

Célico valoró la entrega de sus jugadores en el partido, puesto que, estuvieron concentrados desde pitazo inicial. "Todos fueron importantes desde (Michael) Estrada hasta (Xavier) Arreaga. Agradezco a los muchachos por haber entendido en estos pocos días lo que yo quería", concluyó.

La selección ecuatoriana volverá a su país para afrontar el último amistoso internacional frente a su similar de Bolicia el próximo martes 10 de septiembre en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca.