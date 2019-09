Perú vs. Turquía vóley EN VIVO por el campeonato Mundial de vóleibol Sub 18

Perú vs. Turquía EN VIVO | vóley EN VIVO ONLINE | Facebook Live Stream | HOY juega la selección peruana sub 18 (EN DIRECTO ONLINE vía Facebook Watch) por la tercera jornada del grupo D del Mundial de vóley Sub 18. Podrás seguir el minuto a minuto, incidencias y resumen de goles a través de La República Deportes.

El equipo dirigido por Natalia Málaga sumó su primer triunfo en el Mundial ante Congo. El combinado nacional derrotó al equipo africano por 3 sets a 0 con parciales de 25-21, 25-14 y 25-10.

PUEDES VER Perú derrotó 3 sets a 0 al Congo por el Mundial de Vóley sub 18 [VIDEO]

La selección peruana sub 18 llegaba al duelo tras caer por 3-2 ante Bulgaria. Las dirigidas por Natalia Málaga suman cuatro puntos en el grupo D del Mundial de vóley de la categoría. Perú enfrentará a Turquía por la penúltima fecha, mientras que cerrará ante Japón.

Perú vóley sub 18: programación de la selección

-Jueves 05/09 a las 03:00 am Perú vs. Bulgaria

-Viernes 06/09 a las 08:00 am Perú vs. Congo

-Sábado 07/09 a las 08:00 am Perú vs. Turquía

-Domingo 08/09 a las 05:30 am Perú vs. Japón

Mundial de voleibol Sub 18: Grupos del torneo

-Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

-Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

-Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumanía

-Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República del Congo

Mundial de voleibol Sub 18: convocadas por Perú

Las convocadas por Natalia Málaga para afrontar este torneo mundial sub-18 son: Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón.