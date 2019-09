Selección peruana: Gareca aclaró la polémica en torno a la no convocatoria de Guerrero

Cuando Ricardo Gareca reveló la lista de 24 convocados de la selección peruana para los amistosos de septiembre ante Ecuador y Brasil, lanzó una frase contundente respecto a la no convocatoria de Paolo Guerrero, quien pidió no ser llamado para poder jugador la semifinal de la Copa de Brasil con el Inter de Porto Alegre.

Aquella vez, el ‘Tigre’ dejó en claro que "cuando uno se autoexcluye en la convocatoria cada uno se tendrá que atener a las consecuencias. Para nosotros la Selección es lo más importante que todo".

PUEDES VER Ver Internacional 0-0 Cruzeiro EN VIVO ONLINE con Paolo Guerrero por el pase a la final de la Copa Brasil

En la conferencia de prensa previo al amistoso contra Ecuador, Gareca nuevamente fue consultado por las palabras que usó por la situación de Paolo. Fiel a su estilo, el DT de 61 años no quiso entrar a una polémica y dio por finalizado el tema.

“El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor”, dijo Gareca.

“Nosotros estamos para ayudar y colaborar con los muchachos en todo. Lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda la Selección Nacional. Yo la quiero situar en el primer lugar, quiero que todos la consideremos como la prioridad. Pero no podemos acceder a los requerimientos de todos. No tiene nada que ver en un tono amenazante. Bajo ningún punto queremos amenazar a los jugadores”, agregó.

Precisamente, Paolo Guerrero se enfrenta este miércoles a Cruzeiro por la vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil. En la ida, el Inter ganó 1-0 con tanto de Edenilson en un tiro libre que cobró el delantero de 35 años.