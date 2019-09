Ruidíaz envía mensaje a sus críticos: “Cada vez que me pongo la camiseta dejo el alma en el campo" [VIDEO]

Con la ausencia de Paolo Guerrero en el partido entre Perú vs. Ecuador -para muchos- el reemplazante inmediato sería Raúl Ruidíaz, sin embargo, otro sector asegura que el delantero del Seattle Sounders está lejos de llenar el vacío del Depredador, ¿cuál es la opinión de la Pulga?

Raúl Ruidíaz fue consultado sobre la “carga” que llevaría en el hombro por no poder tener el mismo protagonismo con su club y con la selección peruana, dejando en claro que su entrega al equipo impide que sienta frustración.

“No siento ninguna carga. Cada vez que me convocan voy con la misma alegría como si fuera la primera vez. No tengo ningún peso encima porque las veces que he sido convocado el equipo ha conseguido cosas importantes y antes de resaltar lo individual hay que resaltar lo grupal”, manifestó a Pulso Sports Network.

Asimismo, Raúl Ruidíaz fue tajante al asegurar que su prioridad es el buen funcionamiento del equipo y no individualidades, además, enfatizó que durante su presencia en el equipo de Ricardo Gareca los resultados fueron favorables.

“De qué me sirve poder resaltar cuando el grupo no consigue lo que todos queremos, yo estuve presente en cosas importantes como el repechaje, el Mundial. Por ahí me gustaría poder anotar pero es así el fútbol", declaró el exjugador de Universitario.

Finalmente, Ruidíaz garantizó que está muy comprometido con la selección peruana. "Cada vez que me pongo la camiseta trato de dejar el alma dentro del campo, correr, matarme, entreno al máximo y cuando no me toca doy las mejores vibras a mis compañeros. Entonces me siento muy tranquilo”, sentenció.

De esta manera, la Pulga sería el 9 en el partido de este jueves 5 entre Perú vs. Ecuador, ya que Paolo Guerrero quedó al margen de la lista de convocados por decisión propia.