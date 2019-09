Entrenador de Ecuador elogia a Perú: “Es un rival de envergadura” [VIDEO]

Ecuador intenta mostrar un cambio luego del fracaso en la Copa América y lo hará enfrentando a Perú por la Fecha FIFA. Jorge Célico, entrenador interino del ‘Tri’, resaltó que el rival sea el equipo peruano y no dudó en elogiar a la ‘Blanquirroja’.

“Perú es un rival de importante envergadura, con un conocimiento del plantel muy bueno, porque lleva mucho tiempo con el mismo entrenador y la base de jugadores. También han tenido logros importantes”, sostuvo el DT argentino en conferencia de prensa realizado en Nueva Jersey.

Célico reconoció que Ecuador no jugará ante Perú con sus máximas figuras pues han iniciado una renovación. Para el duelo por Fecha FIFA convocó a siete jugadores sub 20 y no llamó a los históricos como Antonio Valencia, quien salió del Manchester United para volver a Liga de Quito.

“Creo muchísimo en el jugador ecuatoriano y en los jóvenes que he conocido muchos años. Seguro a esta selección falta rodaje y experiencia”.

Tras la mala campaña de Ecuador en la pasada Copa América donde fue último de su grupo con apenas 1 punto, la dirigencia llegó a un acuerdo para rescindir el contrato con Hernán Gómez. Su reemplazo se dará a conocer, según la FEF, el próximo mes.