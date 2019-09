Perú enfrenta a Ecuador en Nueva Jersey

Nueva Jersey

La selección peruana emprende una nueva historia. Tras conseguir el subcampeonato en la Copa América de Brasil, el equipo nacional se prepara para afrontar el reto de marcar un nuevo hito en su historia: clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Desde el Red Bull Arena de Nueva Jersey, la escuadra bicolor se enfrentará a su similar de Ecuador a las 7:00 p.m. (vía Movistar Deportes y Latina), en lo que será la revancha del último amistoso que ambos protagonizaron en Lima con victoria tricolor por 2-0.

Los momentos son diferentes: Perú llega tras disputar una final continental luego de 44 años y con el antecedente de jugar la última Copa del Mundo a buen nivel, mientras que las aguas son turbulentas en Ecuador con un técnico interino y en medio de un desordenado cambio generacional.

No obstante, estos duelos siempre traen sorpresas, por lo que el entrenador de la ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca, no quiere dejar nada al azar. Con la ausencia del capitán Paolo Guerrero por un permiso especial para quedarse en su club, el ‘Tigre’ tiene claro que la responsabilidad del gol recaerá en el delantero del Seattle Sounders Raúl Ruidíaz, quien no marca con la selección desde el amistoso ante Islandia en marzo del 2018, precisamente en el mismo estadio donde se jugará hoy.

Basado en el último entrenamiento de ayer, Gareca tendría solo dos dudas. El arco y la zaga estaría definida con la presencia de Gallese, Advíncula, Santamaría, Abram y Trauco. En el mediocampo, el estratega paró a Tapia junto a Aquino, a quien luego reemplazó por Christofer González. Por último, los acompañantes de Cueva, Flores y Ruidíaz en el frente de ataque fueron Quevedo y Costa, un tiempo cada uno, así que es probable que este cambio se repita durante el partido, aunque quien arrancaría sería el extremo de Alianza Lima.

Por su parte, Ecuador sufrirá tres importantes bajas. Enner Valencia, Christian Ramírez y Brayan Angulo no estarán ante Perú, situación que ha generado un malestar en el DT interino Jorge Célico, ya que Ramírez había acusado problemas físicos para luego jugar por Krasnodar, mientras que Angulo pidió no ser considerado para adaptarse a su nuevo club. Igual, ambas selecciones saldrán con lo mejor que tienen en un duelo que cada vez es menos amistoso y más competitivo.

Las Cifras

Perú y Ecuador se enfrentaron en 40 ocasiones: 20 victorias para Perú, 15 para Ecuador y 13 empates.

En 39 partidos en la selección, Raúl Ruidíaz anotó 4 goles.