El ‘Tigre’ ya tendría lista la oncena para los dos amistosos

Nueva Jersey

Ricardo Gareca sabe que se tiene que acomodar a diferentes situaciones. Que un día puede estar uno y al siguiente no. Además, dejó en claro que en su equipo nadie es indispensable. El ‘Tigre’ aseguró que Perú tiene las armas para vencer a Ecuador pese a las ausencias de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

“Por ejemplo, ante Chile en Estados Unidos no estuvieron Guerrero ni Farfán, y ganamos 3-0. Cada vez se amplía más el número de muchachos y eso es bueno para nosotros. Con Gabriel Costa tuvimos una charla en privado, lo veo muy entusiasmado”, dijo el estratega argentino tras asegurar que los amistosos servirán para llegar en buena forma a las eliminatorias a Qatar 2022, que se inician el próximo año.

“Vamos a tratar de encarar estos partidos con toda la seriedad, pues nos permitirá crecer. Para las eliminatorias vamos a llegar conociéndonos más, tampoco tenemos garantía de nada, pero creemos que tenemos mejores opciones, llegamos mejor y hasta allí puedo responder”, acotó.

Tiene su respaldo

El ‘Tigre’ no dudó en pronunciarse sobre el desempeño de Kevin Quevedo, quien se dice puede tener hoy minutos ante los ecuatorianos. “Aparte de lo que viene mostrando en Alianza, es un jugador importante en lo que buscamos para la selección por lo que tiene física y técnicamente. Lo queremos ver en el día a día, cómo es como persona, como profesional y dentro del campo de juego. Eso tiene que ver con ampliar más la cantidad de jugadores”, explicó el DT para luego aclarar que no está molesto con Guerrero por su pedido de no ser convocado.

“En un momento de la declaración me preguntaron si esto es reiterativo y yo dije cada uno se tendrá que atener a las consecuencias porque tenemos que cuidar la salud de la selección, pero no fue para nada en un tono amenazante. El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías, pero no”, dijo.

Finalmente, Gareca tomó con buen ánimo las palabras de Christian Cueva, quien aseguró que el técnico es como un padre para él. “A mí no se parece (risas)”, manifestó.

Sabía que...

El elegido. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, Edison Flores fue consultado si él patearía un penal, si es que se da la posibilidad mañana ante Ecuador. “Cueva es el primero, luego sigue Ruidíaz, y si me dejan el penal lo pateo yo”.

Sobre el rival. Gareca habló sobre Ecuador. “Independientemente de que no haya ido al Mundial, ha mejorado muchísimo. Han salido jugadores y se han desarrollado futbolísticamente. Es una selección de cuidado y siempre la hemos respetado”, señaló.