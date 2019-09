Argentina vs. Chile EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver partido amistoso?

Argentina vs. Chile EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido amistoso internacional en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum, HOY desde las 9:30 p.m. (hora peruana), 10:30 p.m. (hora chilena) y 11:30 p.m. (hora argentina).

La transmisión estará a cargo de TyC Sports, Chilevision y CDF HD. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Luego de dos meses, Argentina y Chile vuelven a verse las caras en un amistoso internacional. La última vez que se enfrentaron tuvo varias polémicas por la expulsión de Lionel Messi y Gary Medel en el duelo por el tercer puesto de la Copa América, donde la ‘albiceleste’ ganó 2-1 con goles de Sergio Aguero y Paulo Dybala, mientras que Arturo Vidal descontó para la Roja.

La selección argentina de Lionel Scaloni presenta caras nuevas ante la ausencias de Sergio Agüero, Ángel Di María y el capitán Messi, suspendido de tres meses por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones durante la Copa América.

Los defensa Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Nicolás Figal (Independiente), Alexis Mac Allisste (Boca Juniors) y Adolfo Gaich (San Lorenzo) recibieron su primer llamado a la selección argentina. Lucas Ocampos (Sevilla, España) se lesionó y es la única baja para el encuentro.

🇦🇷 Día de partido 🇦🇷

🏆 Amistoso Internacional

⚽ @Argentina - #Chile 🇨🇱

⏰ 23.30

🏟️ Memorial Coliseum de Los Ángeles

🖥 TyC Sports

📝 https://t.co/pvbHWRA7aO pic.twitter.com/eKKadcJo1B — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2019

Mientras que la selección chilena, presenta la sorpresa de la convocatoria del portero Claudio Bravo tras casi dos años. La última vez que el jugador del Manchester City estuvo con La Roja fue en el cierre de las clasificatorias donde quedaron eliminados tras la derrota ante Brasil.

Mauricio Isa, Arturo Vidal, Erick Pulgar y Gary Medel, futbolistas que lograron el cuarto lugar en la Copa América, son las grandes ausencias para esta fecha doblete. En cambio, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas si fueron llamados por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda.

🤩 ¡Hoy todos somos #LaRoja!

Nuestros guerreros vuelven a la cancha para disputar un amistoso de lujo ante @Argentina

✊ ¡#VamosChile con todo!



🇨🇱🆚🇦🇷

🕤 22:30 horas (CHI)

🏟️ Los Ángeles Memorial Coliseum

📺 Chilevisión, CDF pic.twitter.com/nQivyg0hQB — Selección Chilena (@LaRoja) September 5, 2019

Argentina vs. Chile EN VIVO: horarios del partido

México - 9:30 p.m.

Ecuador - 9:30 p.m.

Perú - 9:30 p.m.

Colombia - 9:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Bolivia - 10:30 p.m.

Chile - 10:30 p.m.

Paraguay – 10:30 p.m.

Argentina - 11:30 p.m.

Uruguay - 11:30 p.m.

España - 4:30 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Argentina vs. Chile EN VIVO: probables alineaciones

Argentina: Franco Armani; Nicolás Figal, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña; Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Nicolás Domínguez; Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Lucas Alario.

DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Oscar Opazo, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Alfonso Parot; Charles Aránguiz, Claudio Baeza, César Pinares, Diego Valdés; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

DT: Reinaldo Rueda.