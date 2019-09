Germán Denis arremetió contra la nueva administración de Universitario

Germán Denis abandonó Universitario de Deportes con dirección hacia el Reggina de la Serie C. El traspaso del delantero argentino produjo incomodidad en la nueva administración de la U.

Raúl Leguía, administrador de la U, comentó la disconformidad en tienda crema por la transferencia del Tanque e incluso Jean Ferrari, gerente deportivo, afirmó que Germán Denis usó a Universitario de Deportes como plataforma publicitaria.

Germán Denis no se guardó nada al hablar de la nueva administración de Universitario de Deportes. “Deja mucho qué desear que salgan personas a hablar diciendo que usé a la U como plataforma publicitaria. Tengo demasiada experiencia en el fútbol como para que vengan a decir eso”, declaró el Tanque para Fox Sports.

“Yo fui en un momento difícil y me puse a disposición sabiendo que tenía mucho por perder y poco por ganar. Realmente la jugué por lo que significa Universitario en el Deportes en el Perú”, indicó Germán Denis.

"La gente debe saber que la administración de ahora está haciendo lo posible por sacar adelante a la U. A la gente que está entrando no la conozco. Ellos solo me dejan palabras negativas. Quisieron complicar mi pase para sacar un beneficio económico y eso no está bien”, comentó Germán Denis, quien se encuentra en el Reggina de la Serie C de Italia.

“Me molesta muchísimo que digan que es una plataforma publicitaria porque no es así. Quería una experiencia en un club grande, en un país donde me sentí súper cómodo, se hizo un gran trabajo. Sé que lo deje en un momento complicado, pero tiene las herramientas para salir adelante”, aseveró el Tanque.

“A la U y a sus hinchas le doy las gracias por el apoyo. Que los hinchas crean en este equipo que puede pelear hasta el final y que crean en la institución. Esperemos que esta administración (de Carlos Moreno) siga porque está haciendo cosas importantes”, finalizó Germán Denis.