Nuevamente en el ojo del mundo. La FIFA aprobó la postulación de Perú para ser sede del Mundial Sub 20 que se desarrollará en 2021. Nuestro país competirá a la par con Indonesia y Brasil por ser anfitrión del torneo juvenil.

Este miércoles la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio la buena nueva a través de una nota compartida en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se sabrá qué país será la sede del Mundial Sub 20?

Según el informe presentando por la FPF, el máximo ente del fútbol en el mundo “evaluará los expedientes de candidatura, y se espera que el Consejo de la FIFA tome una decisión definitiva al respecto en su sesión de los próximos 23 y 24 de octubre en Shanghái (China)”.

La FPF presentó la candidatura para ser sede del Mundial Sub 20 un día antes que culmine el plazo (30 de agosto). La documentación que se hizo llegar a las oficinas de la FIFA contaban contaba con el respaldo del mandatario peruano Martín Vizcarra.

Debemos mencionar que el Perú perdió este año la oportunidad de organizar el Mundial Sub 17. La FIFA indicó que el evento no se podía desarrollar en nuestro país al no cumplirse los requerimientos solicitados.