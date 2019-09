Selección peruana: El regreso del ‘León’ | Carlos Zambrano

Nueva Jersey

El equipo peruano ya se encuentra completo en Nueva Jersey. Tras la llegada de Carlos Zambrano, último de los seleccionados en arribar a tierras norteamericanas, Ricardo Gareca ya tiene bajo su mando a los 24 convocados para afrontar los partidos amistosos ante Ecuador y Brasil.

El ‘León’ se mostró contento de unirse al plantel bicolor aunque lamentó hacerlo un día después de lo agendado. El defensor nacional recibió un permiso especial por parte del comando técnico para que solucione su tema contractual con el Dinamo de Kiev.

“Siempre es bueno venir a formar parte de este grupo. Lamentablemente he llegado un día tarde. Siempre se siente la ausencia de los que no están, pero creo que tenemos piezas de recambio”, señaló Zambrano, refiriéndose también a que no esté el delantero Paolo Guerrero en los partidos.

Zambrano no ha tenido oportunidad de jugar desde que concluyó la Copa América, su futuro futbolístico se llenó de incertidumbre ya que su club buscaba transferirlo, situación que incluso puso en debate su convocatoria. Finalmente se confirmó la inscripción del zaguero en el equipo ucraniano que jugará el torneo local y la Europa League.

Por otro lado, Zambrano se mostró muy motivado de regresar a la selección para esta fecha FIFA, en ese sentido, dejó en claro la trascendencia que tienen estos encuentros preparatorios. “Todos los partidos contra selecciones de Sudamérica son complicados. Son muy importantes, no hay que verlos como amistosos”, aseguró.

‘Aladino’ elogió a Quevedo

Christian Cueva llenó de halagos a su compañero Kevin Quevedo. “Aportará mucho a la selección y le servirá también a él para seguir creciendo y explotando el potencial que tiene, porque lo vi mucho en Alianza y realmente es un jugador que desequilibra mucho”, dijo.