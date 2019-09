Beto da Silva hace dura autocrítica: “Fue un error regresar de Holanda sin madurar”

Beto da Silva causó revuelo en Perú tras conocerse que jugará en el histórico Deportivo La Coruña de España. Tras confirmarse ello, algunos hinchas de la selección peruana desearon que el delantero de 22 años por fin tenga la regularidad que no ha tenido en los últimos años.

Precisamente, el mismo Beto da Siva afirmó que no pudo explotar en los seis clubes donde estuvo antes de fichar por el Depor. Ahora, el exatacante de Sporting Cristal busca resarcirse para volver a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca.

“Aprendí mucho en todos los clubes donde estuve, pero no pude explotar. Soy consciente de eso y trabajo para llegar a mi máximo nivel. Sé que si hago las cosas bien, voy a tener la posibilidad de volver a la selección”, manifestó Da Silva en una entrevista con Las Voces del Fútbol - Perú.

“Fue un error haber regresado de Holanda (del PSV Eindhoven) y no haber madurado. De todos modos no me arrepiento de haber llegado a Gremio”, agregó el exatacante de la selección peruana.

Beto da Silva aspira a ser el '9′ de la selección peruana

Finalmente, Beto da Silva tuvo palabras de elogio hacia Paolo Guerrero. “Es un ídolo de todos nosotros, si me comparo con su historia sería una burla. Aspiro a ser como él y tener mi propio nombre dentro de la selección peruana y en los clubes por donde pase”, resaltó.