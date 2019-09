Los dos fichajes pendientes que tiene Zinedine Zidane para el Real Madrid

El mercado de pases cesó el último lunes, pero ello no ha sido influjo para que el Real Madrid pise el freno de las negociaciones con miras a la temporada entrante. Por el contrario, el club merengue tiene la mira en dos jugadores para enero del 2020: Paul Pogba y Djené Dakonam.

El interés de Zinedine Zidane por el francés no es cosa de ahora, pues en el pasado el equipo madridista hizo lo posible para contratarlo, pero el Manchester United no bajó los números para el pase de Paul Pogba: 200 millones de euros. Es así que en Inglaterra no soltaron al galo, menos con la salida del chileno Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.

Por otro lado, la tendencia por fichar a Djené Dakonam, actual zaguero central del Getafe, sí es noticia reciente.

¿Qué planea el Real Madrid?

A solicitud de Zinedine Zidane y de los especialistas tras los últimos partidos del equipo blanco, el Real Madrid se juega todo por el todo por Paul Pogba. El cuadro amerita un mayor recorrido y una presión más férrea en el mediocampo y el galo cumple los requisitos.

El caso de Djené Dakonam parece más asequible. El jugador de Togo no tiene dificultad para salir del Getafe y será utilizado como pieza de recambio en el Real Madrid. El jugador de 27 años se convertiría en el cuarto defensa para la formación de Zinedine Zidane.