Programación, fixture y canal de los partidos de Perú en el Mundial de vóley sub 18 [FOTO]

El vóley peruano no se detiene y esta semana comenzará su aventura en el Mundial de Egipto categoría sub 18, el cual se disputará del 5 al 14 de septiembre. La delegación absoluta viene de consagrarse en el último Sudamericano que se efectuó en Cajamarca (tercer puesto) y la sub 18 intentará continuar ese camino victorioso.

El equipo que dirige Natalia Málaga tuvo un grato papel en la Copa Panamericana que se desarrolló en nuestra capital el pasado mes de julio (séptimo puesto).

A continuación, la República Deportes te brinda la programación y el fixture completo de la participación peruana en el Mundial de Egipto sub 18.

Perú integra el Grupo D junto a Turquía, Japón, Bulgaria y Congo. La última vez que la delegación nacional estuvo cerca del podio de un Mundial fue en el 2013, cuando concluyó en el cuarto lugar; eso sí, nunca ha conseguido alguna presea.

PUEDES VER: Rinden homenaje a medallistas y destacados deportistas de los Juegos Parapanamericanos 2019

Las convocadas por Natalia Málaga para afrontar este torneo mundial sub-18 son: Yadhira Anchante, Carolina Takahashi, Janelly Ceopa, María José Rojas, María Fernanda López-Torres, Lizanyela López, Camila Pérez, Alondra Alarcón, Antuanette Arteaga, Thaisa Mc Leod, Carolina Milla y Andrea Calderón.

“Me siento muy orgullosa de formar parte de este equipo, son chicas que conozco desde siempre y he podido adaptarme rápido al sistema de juego. Confiamos en que nuestro trabajo se verá reflejado en buenos resultados para el Perú”, manifestó Thaisa Mc Leod.

Selección peruana: vóley sub 18 Mundial

Fase de Grupos del Mundial de Vóley Sub 18

Grupo A: Egipto, Brasil, China, Camerún, Puerto Rico

Grupo B: Italia, Estados Unidos, Corea, Canadá, México

Grupo C: Rusia, Argentina, Bielorrusia, Tailandia, Rumania

Grupo D: Turquía, Japón, Perú, Bulgaria, República Democrática del Congo

Programación partidos de la selección peruana (hora nacional)

3.00 am: Perú vs Bulgaria

8.00 am: Perú vs Congo

8.00 am: Perú vs Turquía

5:30 am: Perú vs Japón