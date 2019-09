Juegos Parapanamericanos: El éxito para mirar al futuro

Por: Julio Estrada

Se cierra uno de los capítulos más memorables de la historia deportiva de nuestro país, los Juegos Parapanamericanos que fueron una fiesta en la que la inclusión fue el principal protagonista a través de cientos de deportistas de 33 países, quienes, con su ejemplo de coraje, perseverancia y lucha contra la adversidad, han sentado los cimientos de lo que debería ser una nueva era en nuestra sociedad, la tarea ahora es de todos nosotros.

Tal vez el legado más importante que nos deja Lima 2019 sean las innumerables historias que 11 días de competencias dejan impregnados para siempre. La resiliencia de Rosbil Guillén para ganar una medalla de oro tras haber sido descalificado en su primera carrera, la entrega de Dunia Felices, quien por fin pudo subir al podio en su tercera final o la euforia de Jesús Salvá, quien, incluso, dejó sangre en la cancha de parabádminton para alcanzar el bronce.

No obstante, el éxito de estos Juegos también puede ser corroborado por las cifras finales que dejó el balance general. Durante la ceremonia de clausura, Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas, señaló a Lima 2019 como “un punto de inflexión” para el desarrollo del movimiento paralímpico, y no le falta razón. En ese sentido, la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Luisa Villar, detalló parte de los logros alcanzados en este evento difícil de repetir. “El balance es espectacular. Hemos sobrepasado las expectativas en todo, participación, resultados, hinchada, todo. No sabíamos que la hinchada nos iba a apoyar de esta manera, esto ha significado una alegría muy grande para los deportistas”, señala.

Lima 2019 batió récords en todo sentido: con 139 paradeportistas, Perú presentó a su delegación más grande en la historia de estos Juegos. Además, se batieron 175 nuevas marcas, nueve de ellas mundiales, alrededor de 170 mil personas abarrotaron las sedes, más que en todas las ediciones anteriores. Por otro lado, se vendieron 128 mil tickets y 23.000 personas asistieron a la inauguración, números sin precedentes.

Sin embargo, Luisa Villar no se duerme en sus laureles, sabe que debe haber un antes y un después de Lima 2019 y ya está enfocada en que el trabajo continúe. “No éramos visibles y esperemos que estos Juegos ayuden para que el apoyo económico sea mayor, así se pueden conseguir aun mejores resultados. El movimiento paralímpico no estaba ni en la Ley del Deporte que se cambió e incluyó el año pasado. Aún falta entender las necesidades que no son las mismas que el deporte convencional y que vean que el paradeportista sí puede dar buenos resultados con el apoyo debido, muchos de ellos se han preparado en lugares sin accesibilidad o simplemente rogando dónde entrenar”, asegura la presidenta de la ANPP.

Ahora hay una meta clara y tangible: la clasificación de más paradeportistas a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, no obstante, el objetivo a largo plazo es que más personas con discapacidad encuentren en el deporte una nueva vida, en esto también jugamos todos.

Perú hizo historia en Lima 2019

La delegación peruana fue la más grande de su historia en los Juegos Parapanamericanos. Los 139 deportistas pugnaron por obtener una medalla, siendo 15 los que pudieron conseguirla. Perú quedó en el décimo lugar del medallero general con 5 preseas de oro, 3 de plata y 7 de bronce. Los paradeportistas que llegaron a la cima de sus respectivas pruebas fueron Rosbil Guillén (paraatletismo 1.500 metros), Israel Hilario (paraciclismo de ruta contrarreloj), Angélica Espinoza (parataekwondo), Pedro Pablo de Vinatea (parabádminton) y Pilar Jáuregui (parabádminton), quien ganó el oro en el último día de competencias.

Las cifras

- 170 mil personas acudieron a las sedes, logrando un récord total de asistencia en los Parapanamericanos.

- 175 récords se batieron, 9 de ellos mundiales.