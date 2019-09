¿Llega Lapadula? Osores le envía inesperado consejo a Gareca tras ausencia de Guerrero

El periodista Erick Osores no dudó en hablar sobre la no convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana en un artículo que publicó en la revista “Somos”. Además, el presentador de América Deportes aprovechó la oportunidad para enviarle un consejo a Ricardo Gareca.

Para Erick Osores, el DT de la selección peruana debería tener en cuenta a Gianluca Lapadula, jugador que milita en el US Lecce, porque es un delantero de categoría.

“Ante un Paolo inestable, en una convocatoria en la que que no hay un 9 de ese tamaño que pueda soportar arriba, me toca dejar un nombre para discutir: yo vi el lunes el partido de Gianluca Lapadula y creo que hay que tender puentes, con inteligencia, dejando de lado cualquier ego", dijo.

Además, Erick Osores llenó de elogios al delantero Gianluca Lapadula. "Es un delantero de otra categoría y hay que volverlo a mirar”, agregó.

Recordemos que en el 2016 Gianluca Lapadula fue invitado a la selección peruana por el propio Ricardo Gareca; sin embargo, rechazó la oferta porque estuvo en la espera de una posible convocatoria a la selección de Italia.

A partir de ese momento, los hinchas de la selección peruana no vieron con buenos ojos a Gianluca Lapadula, quien no tuvo un buen desempeño en el AC Milan y terminó el US Lecce, equipo recién ascendido.