Cueva sobre Gareca: “Es un padre para mí, pero estoy convocado por mi desempeño” [VIDEO]

Christian Cueva reapareció para pronunciarse sobre la ola de criticas en su contra por protagonizar bochornoso incidente en las calles de Lima, y recibir el apoyo de Ricardo Gareca, a quien considera más que el entrenador de la selección peruana.

El jugador de Santos reveló que su relación con el Tigre Gareca no solo es laboral, ya que gracias al estrecho vínculo que mantienen ha podido resurgir en su carrera por el respaldo que le brinda en momentos tensos como el que acaba de pasar.

“Me requintó y mucho, es un padre para mí y él me puede decir las cosas buenas y malas. No tengo vergüenza de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente le guste y apostó por mí. Cuando llegué a la selección peruana lo primero que vio fue el tema personal más allá de lo futbolístico. Siento que es un padre para mí y lo voy a decir ante quien sea”, manifestó a Movistar Deportes.

Sin embargo, Christian Cueva fue enfático al manifestar que su convocatoria es por mérito propio a pesar de no tener continuidad en su club, pues considera que mientras que ha vestido la mica de la bicolor aportó al equipo.

“A lo mejor puedo ser un hijo para él pero no es como la gente piensa que me llama por afecto o cariño. Se comenta y se dice pero no es así. Yo estoy por lo que yo he podido dar en la selección peruana”, enfatizó Aladino.

En cuanto al incidente en el estacionamiento del aeropuerto, aseguró que fue una equivocación que no volverá a repetirse. “He conversado con él, con mi familia y las cosas están más claras que nunca. En poco tiempo pase cosas buenas y cosas que yo he cometido y que debí evitar, soy ser humano y tengo derecho a equivocarme”, sentenció el atacante de la selección peruana.