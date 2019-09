Boca vs River: Millonarios exigen penal por polémica falta contra Casco [VIDEO]

Polémica en el clásico de Boca vs River. En el encuentro por la quinta jornada de la Superliga Argentina, hubo reclamo de los jugadores millonarios, luego que el rival xeneize cometiera falta contra Milton Casco en el borde del área.

En el minuto 11 del segundo tiempo por el encuentro disputado en el estadio Monumental de River, el delantero Rafael Borré dio un pase para que Casco se movilizara rápidamente, con el objetivo de generar peligro en el área rival.

Cerca de la línea del área xeneize, el mediocampista Nicolás Capaldo puso la pierna para tocar el balón, aunque Milton Casco terminó cayendo en el campo de juego, en la línea de la zona de Boca Juniors.

La polémica acción generó la reacción de los jugadores millonarios, que le pidieron al árbitro Fernando Rapallini que cobre penal. El réferi decidió que el juego continúe, considerando que no hubo falta.

El encuentro de Boca Juniors vs River Plate quedó en empate a 0-0 por la Superliga Argentina. El punto repartido no beneficia a ninguno de los dos equipos: los xeneizes no igualan al punto San Lorenzo –con 13 puntos–, conformándose con 11 unidades, mientras que los millonarios se quedan décimos con 8.

En el siguiente encuentro de Boca Juniors por la sexta jornada de la liga será contra Estudiantes de La Plata, mientras que River Plate enfrentará a Huracán.