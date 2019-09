La fantástica atajada de Franco Armani a Carlos Tévez que evitó el 1-0 en favor de Boca [VIDEO]

Franco Armani es el número 1 de River Plate y de la selección argentina, y en cada partido lo demuestra, sobre todo en los juegos más importantes, como es el superclásico ante Boca Juniors, donde tuvo una atajada sobresaliente que evitó la derrota de su equipo.

Como se puede ver en un video de YouTube, el portero del cuadro ´millonario´ se lució ante un disparo de Carlos Tévez, cuando se jugaba el minuto 39 del segundo tiempo del partido entre los dos clubes más grandes de la superliga argentina.

En ese instante, Boca tuvo un tiro libre por el lado izquierdo del ataque. El ‘Apache’ hizo el cobro con la pierna derecha y el balón parecía que se colaría en el arco de River, lo cual hubiera sido fatal para el conjunto local, ya que dado el poco tiempo que restaba, hubiera sido muy difícil para ellos revertir la situación.

Sin embargo, Franco Armani no permitió que eso ocurra, y pese a que se cruzaron delante de él hasta dos jugadores, no perdió de vista el balón y sacó la mano derecha para enviar el balón al tiro de esquina. Al final el marcador no se movería, y el 0-0 fue el resultado de este esperado encuentro.

Dato:

River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras por las semifinales de la Copa Libertadores. El 1 de octubre se jugará el partido de ida en el Monumental mientras que la vuelta será del 22 de ese mes en La Bombonera.