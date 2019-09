Hinchas de River Plate enloquecieron por un supuesto penal no cobrado a Nicolás de la Cruz [VIDEO]

Nicolás de la Cruz fue el protagonista de una de la primera jugada polémica del River Plate vs. Boca Juniors, el cual se juega en el estadio Monumental de Núñez por la quinta fecha de la Superliga Argentina 2019-20.

Cuando se jugaba los 14 minutos, el jugador Marcone realizó un mal despeje y la pelota quedó cerca del área de Boca Juniors. Luego de unos segundos, el balón quedó en el área y Nicolás de la Cruz estuvo cerca para tomarlo.

El volante de River Plate, en el momento que había emprendido velocidad, se tiró al ver que el defensa Marcelo Weigandt estiró el pie. Todo el público Millonario explotó y reclamó penal.

Sin embargo, el árbitro Fernando Rapallini decidió no cobrar la pena máxima, pues consideró que De la Cruz no fue tocado y terminó en el césped por una acción de juego. A pesar de ello, no el juez que por primera vez imparte justicia en el supérclasico de la Superliga Argentina no sacó la tarjeta amarilla.

River vs. Boca: Así fue la caída de Nicolás de la Cruz y que no fue penal