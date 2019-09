¿Juan Carlos Oblitas postulará a la presidencia de la FPF? El Ciego responde

Durante los últimos días, Juan Carlos Oblitas fue señalado como uno de los fuertes candidatos a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), encontrando una inesperada respuesta por el actual director deportivo.

Y es que, el exjugador y entrenador de la selección peruana no descartó postular al cargo de mandamás de la federación, aunque advirtió que para ello debe analizar los nuevos estatutos impuestos, pues habría un reglamento que no le permitirían la candidatura.

“Sobre si deseo postular a la presidencia de la FPF, siempre voy a responder que primero quiero ver cómo quedan los nuevos Estatutos, para saber si me puedo presentar o no. He visto algunos puntos de ese documento que no me permitirían ser parte de una elección, lo cual me pareció muy extraño”, manifestó el ‘Ciego’ Oblitas a El Comercio.

Además, Juan Carlos Oblitas reveló una conversación que tuvo con Edwin Oviedo sobre sus pretensiones en las que buscaría la evolución del deporte rey , que ayudaría tanto a la selección peruana como al torneo local.

“A él le dije que en una próxima elección lo que debería darse es solo una lista de consenso, una lista que represente a todo el fútbol peruano y que entre gente que desee hacer cambios. El fútbol peruano no se puede seguir manejando como ahora. Si hay una lista de consenso, no descarto postular”, enfatizó Oblitas.