Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO en la tercera jornada de la Liga Santander 2019

Real Madrid cara a cara frente a Villarreal EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV Sports) desde el Estadio La Cerámica, HOY domingo 1 de setiembre a las 2:00 p.m. (hora peruana) en encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto del encuentro vía La República Deportes.

Después de mantener el invicto en las dos primeras jornadas de la Liga Santander, el equipo liderado por Zinedine Zidane tiene la consigna de sacar provecho al duelo ante Villarreal para escalar en la tabla de posiciones y mantener la tranquilidad desde esta etapa de la competencia.

En la jornada pasada, el cuadro merengue se quedó con el mal sabor del empate (1-1) ante Real Valladolid a poco de terminar el encuentro con los tres puntos en el bolsillo, por lo cual esperan cobrarse la revancha ante submarino amarillo.

Por su lado, el objetivo de Villarreal es sacudir la mala racha y ganar por primera vez en lo que va del torneo español, pues acumuló una derrota ante Levante (2-1) y un empate 4-4 con Granada.

De acuerdo con las estadísticas, en lo últimos cinco enfrentamientos entre Real Madrid vs Villarreal, los blancos tienen dos victorias, dos empates y una derrota.

🏹 El objetivo: Lograr una nueva victoria antes del parón de selecciones.

🗞 Aquí la previa con más detalles. 👇 #RMLiga | #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por la Liga Santander:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Bale y Benzema.

DT: Zinedine Zidane

Villarreal: Andrés Fernández; Mario, Raúl Albiol, Pau Torres, Quintillà; Iborra, Cazorla; Moi Gómez, Chukwueze, Ekambi u Ontiveros; y Gerard Moreno.

DT: Javier Calleja

¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por Liga Santander?

Si estás pensando en ver el Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO, debes saber cuál es el canal que se encargará de la transmisión de este partido por la Liga de Paraguay es DIRECTV Sports

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Fox Premium

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- España: Movistar Laliga, MiTele En Vivo, Movistar+

- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Horarios en el mundo para ver el Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por Liga Santander:

- Perú: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Chile: 3:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 3:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Real Madrid vs. Villarreal?

Si quieres el Real Madrid vs. Villarreal, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante, además al terminar el cotejo veras el resumen.