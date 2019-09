NBA: Revelan que Shaquille O’Neal creó un código secreto para que no le pasen el balón a Kobe Bryant

La rivalidad no cesa. Hace algunos días, el exescolta de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, recordó la rivalidad que tuvo con su excompañero de equipo Shaquille O’Neal. Las polémicas declaraciones de ‘Black Manta’ no cayeron bien en el expivote, quien lo acuso, nuevamente, de no jugar en equipo.

Fue precisamente por esto, que ‘Shaq’ habría creado, durante sus años en los Lakers, un código secreto para dejar de darle pases de Kobe cuando este se ponía individualista y prefería lanzar en lugar de jugar en equipo.

Así lo reveló Raja Bell, exjugador de la NBA que compartió vestuario con ‘Shaq’ durante su estancia en los Phoenix Suns. Según Bell, el gigante alguna vez le confesó que los jugadores de los Lakers manejaban una señal para no darle el balón.

“Shaq me lo contó. Por aquel entonces en los Suns jugaba Gordon Giricek, que solía tirar casi cada balón que pasaba por sus manos. Poco después, Shaq empezó a decir: ‘Hey chicos, esta es la señal (y puso su pulgar hacia abajo). Cuando haga esto, no le den más el balón a Gordon’. Yo le pregunté ‘¿dónde sacaste eso?’ y él me dijo: ‘Cuando Kobe era joven solía tirar siempre, así que el resto teníamos este código universal que significaba que Kobe no debía recibir más el balón’” reveló Bell.

Si bien, Bryant y O’Neal formaron una de las parejas más demoledoras en la historia de la NBA, el temperamento de ambos, sumado a las grandes diferencias de estilo entre el rígido Kobe y la ‘alegría’ de ‘Shaq', ocasionaron distintos roces. Incluso, Peter Jackson alguna vez tuvo que intervenir para que ambos no se fueran a los puños.

Como se recuerda, durante la entrevista de hace algunos días, Kobe Bryant reveló que optaba muchas veces por no darle el balón a ‘Shaq’, “En un partido de nuestro primer año en los Lakers, en un tiempo muerto, Shaq me dijo ‘Hey, estoy libre’. Volvimos al juego y pasó lo mismo, me dijo ‘Estoy abierto’. Y luego me dijo ‘¿Vas a pasarme el balón o no?’. A lo que respondí: ‘Vete al demonio, puedes tomar el rebote si fallo mi tiro’”, aseguró la ‘Mamba Negra’.