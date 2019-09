Juegos Parapanamericanos: Pedro Pablo de Vinatea, la ‘pluma de oro’

Por: Julio Estrada

Alrededor de las 5:30 p.m. del sábado, millones de peruanos se sentaron frente a su televisor, expectantes por ver a uno de los embajadores de Lima 2019 conseguir una medalla más para el Perú. Solo Pedro Pablo de Vinatea conoce en realidad los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a la cima, se los queda para él; sin embargo, la alegría del triunfo sí la comparte y todos queremos subir al podio con él.

Dejó de participar en el mundial de parabádminton que se realizó en Suiza para buscar el oro parapanamericano, y es que De Vinatea sabía que se jugaba más que una presea, sabía de la importancia de este certamen para el deporte peruano y quería ser profeta en su tierra para que su mensaje de inclusión y visibilización de deportistas con discapacidad sea más fuerte.

Pedro Pablo empezó bien el duelo ante el brasileño Leonardo Zuffo, el aliento del público, al son de los tambores de La Blanquirroja, le daba la motivación que lo hacía sentir más local que nunca, y rápidamente se puso arriba en el marcador.

El primer set fue el más reñido, en 21 minutos de juego, el parabadmintonista peruano ganó 21-11. No obstante, ya asentado en la cancha, el segundo set fue una confirmación de que Pedro Pablo fue el mejor en su categoría durante todo el certamen, cuatro partidos ganados de cuatro disputados, ningún set perdido.

“Esto es increíble, en algún momento lo vi como algo imposible. Hace seis años, cuando ganamos la sede, sabía que quería esta medalla, pero también sabía que me faltaba mucho por recorrer y estos últimos tres días fueron los pasos más grandes que he tenido que dar. Estoy feliz, esto es lo que me tenía propuesto, a lo que le di la máxima prioridad”, señaló luego de colgarse la medalla dorada en el cuello.

Pedro Pablo recibió la ansiada presea de manos del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien, al igual que 30 millones de peruanos, no quería perderse este momento cumbre.

Jáuregui sale por su medalla

- Luego de dejar en el camino a las representantes de Estados Unidos y Cuba, Pilar Jáuregui podría sumar una medalla dorada más para nuestro país. La parabadmintonista de 31 años se enfrenta hoy a la canadiense Yuka Chokyu en la final de la categoría WH2. El encuentro se jugará en horas de la mañana en el Polideportivo 3 de la Videna.