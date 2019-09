Juan Reynoso respalda el trabajo de Juan Carlos Oblitas

Por: Julio Estrada

Para el director técnico Juan Reynoso no existe duda alguna sobre la mejor opción para dirigir la Federación Peruana de Fútbol. El actual estratega de Puebla de México habló sobre la posible candidatura de Juan Carlos Oblitas a la presidencia de la FPF, la cual respaldó al cien por ciento.

“Considero que Juan Carlos Oblitas ha cumplido el proceso ideal, ya que ha sido jugador, entrenador y ahora es directivo. Hoy sigue siendo director deportivo y fue parte del sueño de volver a un mundial. Pasó por todos los estamentos, así que quién mejor que él para ponerse en distintas situaciones. Ojalá el entorno lo ayude, ya que es una buena opción para postular a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol”, señaló en entrevista a RPP.

Cabe recordar que Oblitas no descartó la posibilidad de una postulación al cargo, incluso aseguró que le ofrecieron liderar una lista en las próximas elecciones. “Tengo mucha gente que me ha propuesto comandar una lista para las elecciones de la FPF. Sin embargo, a todos les he estado diciendo desde que estaba Edwin Oviedo que en las siguientes votaciones debe haber una lista única. La lista debe ser de consenso”, manifestó el actual director deportivo de la FPF en su momento.

Por otro lado, Reynoso no ocultó su deseo por dirigir a la selección peruana en el futuro.

“Es una meta pendiente, pero para intentar llegar y luego consolidarme tengo que hacer la diferencia en el extranjero”, sostuvo.