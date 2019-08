Kobe Bryant: “Si (Shaquille O’Neal) hubiese sido como yo, tendría 12 anillos de la NBA”

Kobe Bryant y Shaquille O’Neal fueron una de las parejas más letales de todos los tiempos y el terror de muchas defensas durante los primeros años de la década pasada en la NBA. Sin embargo, en el vestuario no todo era color de rosa, ambas superestrellas de Los Ángeles Lakers tenían diferencias por sus fuertes personalidades.

Todo terminaría en 2004, cuando ‘Shaq’, molesto por la final perdida ante los Pistons y la salida del mítico Phil Jackson, decidió abandonar el equipo tras 8 años para desembarcar en Miami Heat.

Durante esos años, tanto Bryant como O’Neal compartieron camerino y los rumores de sus peleas eran algo común, incluso ‘Black Mamba’ alguna vez le plantó cara en el vestuario. No llegó a mayores por interferencia de Jackson.

La chispa volvió a encenderse luego que Kobe concediese una entrevista en la que lanzó fuertes críticas a su excompañero. “Shaq hubiera sido el mejor de todos los tiempos, sin dudas. Él es el primero en decirlo. Este muchacho tenía una fuerza jamás vista, era una locura. Tú conoces a los tipos de su tamaño, generalmente son un poco tímidos y no quieren ser altos, no quieren ser grandes. Pero a él no le importaba, era sucio, competitivo, vengativo… si hubiera ida más al gimnasio, como yo, tendría 12 anillos de la NBA” aseguró.

La disciplina con la que Bryant afrontaba las temporadas era llamada ‘Mamba Mentality’, un estilo muy rígido y enfocado en el juego, contrastando con las formas de ‘Shaq’, mucho menos severo.

Bryant tambien recordó sus diferencias en el campo. “Él solía decir ‘Kobe no me pasa el balón’ y la prensa hablaba sobre eso. Y yo pensaba ‘Si estuvieras en forma…’. En un partido de nuestro primer año, en un tiempo muerto, Shaq me dijo ‘Hey, estoy libre’. Volvimos al juego y pasó lo mismo, me dijo ‘Estoy abierto’. Y luego me dijo ‘¿Vas a pasarme el balón o no?’. A lo que respondí: ‘Vete al demonio, puedes tomar el rebote si fallo mi tiro’”.

Shaquille O’Neal no se quedó callado y le respondió a Kobe. A través de su cuenta de Instagram, escribió: “Tendría 12 Anillos si hubieras pasado más el balón, especialmente en las Finales contra los Pistons”. Aunque minutos después borró su comentario, las diferencias parecen haber renacido.