Melgar defiende la punta ante la “U”

Una de las mejores expresiones del fútbol no tendrá público esta noche en el Monumental de Ate. No habrá hinchas. No habrá banderas. Sin ese ingrediente que tanta vida le da al fútbol, jugarán hoy desde las 8 p.m. Universitario y el FBC Melgar.

El gran ganador de este cotejo es el canal que transmite los partidos porque miles de personas estarán detrás de una pantalla, sin la vibración de una tribuna que alienta, viendo el encuentro.

Queda que los protagonistas del juego sean los que arranquen en los hogares el grito de gol y que algo de emoción genere nuestro fútbol. Melgar llega motivado en la punta. Todo indica que Osella tomó el pulso a su equipo y sabe qué piezas elegir para sus partidos.