Juegos Parapanamericanos: Abanderada dorada

Por: Milagros Crisanto

Recibió el pabellón nacional de manos del presidente de la República con la consigna de hacerlo flamear por todo lo alto. “Es una gran responsabilidad. Sé que tengo que ganar”, repitió sin cesar Angélica Espinoza en cada entrevista que daba, luego de ser elegida como la abanderada nacional de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, y vaya que no nos defraudó.

La campeona parapanamericana en el 2018, cuarto puesto en el Mundial de Parataekwondo (-44 kg) Londres 2017 y la mejor parataekwondista panamericana, subió a lo más alto del podio en casa. Y es que nuestra compatriota de solo 21 años logró a paso firme llegar a la final de parataekwondo categoría k44 de la división -49 kg y se bañó de oro.

Espinoza venció a la mexicana Claudia Romero por un contundente 28-7 y obtuvo la tercera presea dorada para la Bicolor en Lima 2019, la segunda del día, pues en horas de la mañana Israel Hilario ganó la dorada en ciclismo. El pasado miércoles, el paratleta Rosbil Guillen también celebró el premio máximo en los 1500 metros masculino.

“Estoy muy contenta por este logro. Subir al podio y cantar el himno de mi país aquí es una de las cosas más emocionantes que me han pasado. A los que tienen alguna discapacidad, no se rindan. Todo se puede con esfuerzo y dedicación”, dijo Angélica tras la ceremonia de premiación. “Esta es una gran oportunidad para demostrarle al país que no solo existen el fútbol y los deportes convencionales, sino que hay paradeportes donde las personas con discapacidad podemos ser iguales o mejores”, finalizó muy emocionada.