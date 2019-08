Reimond Manco: “Si Sport Boys se salva, voy a estar cerca de la selección peruana”

Sport Boys no la pasa bien en el torneo local, se encuentra en el último puesto con solo 10 puntos en 17 partidos disputados. El cuadro rosado está más cerca que nunca del descenso, por lo que los hinchas rosados apelan a la magia de Reimond Manco para mantenerse en la Liga 1.

“La presión es mucho más que pelear un torneo. Es muy complicado saber que estás al fondo de la tabla. Intentamos mantener un buen ambiente porque si nos desmotivamos vamos a llegar de una manera incorrecta a los partidos”, empezó Reimond Manco en entrevista con Gol Perú.

“En Unión Comercio estuvimos cerca, pero nunca tan complicada. Yo sé a lo que venía, no me arrepiento de nada. Ya estoy en el bus así que no me arrepiento de nada”, continúo el futbolista de Sport Boys sobre la complicada situación que vive el club rosado.

“Salir de casa y llegar a entrenar sabiendo en la posición en la que estás es complicado. Aquí todos trabajamos a conciencia. Hay que mentalizarse. Acá todos entregamos todo para estar al 100% en los partidos”, indicó Reimond Manco.

“Ahora no pienso en ello, pero no te voy a decir que no me motiva. Me ilusiona volver a la selección, hay que seguir trabajando, seguramente si Boys se llega a salvar voy a estar un poco más cerca”, concluyó el volante de Sport Boys sobre la posibilidad de ser llamado por el Tigre Gareca.