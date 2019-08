Melgar alista la camiseta

Jorge Jiménez

“Esperamos que el silencio no nos distraiga, sabiendo que no habrá gente o hinchas que empujen a su equipo. Me da lo mismo jugar con público o no”, dijo el entrenador Mario Osella sobre el partido de mañana ante la U.

Apuntó también que ha ensayado dos esquemas: el primero con un volante de ataque y el segundo con dos volantes de marca.

Los dos partidos anteriores a la fecha los ganó con un esquema bastante ofensivo, teniendo solo a Alexis Arias en la marca. “La U aprovecha bien la amplitud del campo. Si no sabemos manejar bien eso, vamos a tener problemas”, analizó el estratega.

Osella aplaudió el trabajo de Hohberg y Lavandeira en el mediocampo. Habrá cuidado especial en ambos.

Presentación

Dos conferencias en tres días dirigió el administrador José Suárez. Ayer fue la presentación de la marca Gillette como espónsor en la camiseta melgariana durante un año.

El titular melgariano aprovechó la ocasión para informar a la prensa que Hinostroza no será el único jugador que renueve contrato con Melgar.

Ante el pedido de que se haga un nuevo contrato a Bernardo Cuesta, no anticipó nada positivo pero sí que se hará todo lo posible por armar un gran plantel para el próximo año.

“Vamos a avanzar de a pocos, de acuerdo al punto de vista del entrenador, sobre todo”, declaró.

Suárez informó también que en Yarabamba hay un terreno saneado que podría ser aprovechado para tener en el futuro un lugar propio donde por lo menos se pueda entrenar.

Asimismo, dijo que las posibilidades de jugar en el estadio Melgar son concretas y lo que se busca es tener mejores horarios para que el equipo juegue con un estadio lleno.

“No solventamos los gastos de los partidos cuando jugamos de noche, sin embargo, me parece que ante Alianza y Cristal debemos jugar en el estadio Arequipa”, refirió, indicando además que buscan dar todas las comodidades al hincha y que los precios de entradas son los más bajos.