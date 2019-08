Gonzalo Nuñez acusó a ‘Me Too’ de buscar publicidad con Yordi Reyna: “Están engañando a la gente” [VIDEO]

Luego que el colectivo ‘Me Too’ solicitase a través de sus redes sociales que Yordy Reyna, delantero del Vancouver Whitecaps, fuese desconvocado de la selección nacional por el caso de Alessandra Chocano, Gonzalo Nuñez salió en defensa del jugador.

Durante la emisión de su programa radial, se leyó la carta enviada por el colectivo, famoso por realizar denuncias anonimas en su lucha para erradicar la violencia contra la mujer. Al terminar la petición, Nuñez arremetió: "¿Sospechoso? Yordy Reyna no es sospechoso, no ha sido convocado de juicio como sospechoso, fue como testigo. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No tiene impedimento de salida del país. Están sacando las cosas del tema para hacer publicidad”

Nuñez, además indicó que la petición no se ajusta a las leyes. "Esto lo debe determinar el Poder Judicial. Esa página, de derecho, no sabe nada. Si (Reyna) fuera sospechoso, le podrían haber dado hasta prisión preventiva. No podría salir del país y estaría en la cárcel por dilatar o poner problemas en el proceso o riesgo de salida del país. El tipo es inocente, no le han probado nada.

“El tema es más mediatico, pero de fonodo nada. Esto es engañar a la gente” acusó el periodista deportivo.

Su compañero Erejalder Godos interrumpió para preguntar si es ético convocar al delantero. “Presunción de inocencia. acá cuenta lo legal” respondió Nuñez.

Por su parte, Carlos Navarro apoyó lo expresado por su compañero “El hecho de tener bases jurídicas no significa que no te vas a pegar a la ley. Una cosa es que opines y otra es que califiques de una manera indebida. No corresponde” afirmó.

Gonzalo Nuñez, fiel a su estilo, sentenció el debate “No pueden pedir cojudeces”.

Como se recuerda, Alessandra Chocano fue una voleibolista de 16 años que falleció en el departamento del exjugador en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

El debate se realizó desde el minuto 44:47

La carta de #MeToo

Me Too es un colectivo que se define como “un espacio abierto para denunciar agresores” de manera anonima en su lucha contra la violencia contra la mujer.

No es la primera vez que el Colectivo se pronuncia respecto a la situación del delantero formado en Alianza Lima. Sin embargo, su última publicación del tema ha sorprendido por la inusual petición de desconvocar a Yordy Reyna de la selección.