Oblitas respondió a las confesiones de Guerrero: “Sus declaraciones no me generaron nada”

No lo suelta. Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF, volvió a referirse al tema Paolo Guerrero y su no convocatoria a la selección peruana de cara a los partidos amistosos del mes de septiembre contra Ecuador y Brasil, respectivamente.

El directivo de la Federación peruana de fútbol afirmó que su opinión sobre la decisión del delantero nacional no ha cambiado en lo absoluto, tras las últimas confesiones que realizó el ariete Bicolor en la previa del partido que disputará con su equipo, el Inter de Porto Alegre, frente al Flamengo por Copa Libertadores 2019.

“Las declaraciones de Guerrero no me generaron nada. Yo no cambio nada de lo que dije. Hablé con Gareca y hoy lo más importante es el equipo. Doy por cerrado el tema Paolo Guerrero”, manifestó Juan Carlos Oblitas para un programa radial local.

"Como técnico de la selección nunca di permiso a un jugador. Se sabe perfectamente cómo son los calendarios de los futbolistas nacionales", subrayó el 'Ciego'.

Declaraciones de Paolo Guerrero

El delantero nacional Paolo Guerrero habló de su ausencia en la lista de convocados que lanzó Ricardo Gareca para la fecha FIFA que se viene en el mes de septiembre.

“Mi prioridad es matar por mi selección. Pero en este caso necesitaba jugar con Inter por todo lo que hicieron por mí, por lo que me apoyaron. Tengo que ser agradecido con la vida. No sé si tendré otra oportunidad como ésta a mis 35 años”, apuntó Guerrero en rueda de prensa previo al choque que sostendrá por Copa Libertadores.