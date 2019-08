Chofer de Boca Juniors hace gran confesión días previos al clásico contra River Plate [VIDEO]

Este domingo 1 de setiembre se paralizará toda Argentina debido al clásico que protagonizarán River Plate y Boca Juniors en la quinta fecha de la Superliga. Esta será la primera vez que ambos equipos choquen desde la final de la Copa Libertadores 2018; además, será la primera ocasión que el club Xeneize regrese al Monumental tras el lamentable incidente que obligó que la final se dispute en España.

Recordemos que a su llegada al Monumental, algunos hinchas del River Plate tiraron piedras y una bomba lacrimógena al bus de Boca Juniors, lo que provocó que la Conmebol traslade la final de la Copa Libertadores 2018 al Santiago Bernabéu de Madrid.

Darío Rubén Ebertz, chofer del plantel de Boca Juniors desde hace más de 10 años y que estuvo en el día del incidente, señaló que ahora el bus está blindado y que no ocurrirá un hecho similar.

“Va a ser la primera vez que vuelva, pero sin dudas me genera una sensación muy rara, extraña. Aunque creo que esta vez no pasará nada, porque si ocurre algo es para que se desmadre todo de nuevo. Si volvemos a lo mismo es como que no aprendimos nada”, dijo el chofer de Boca Juniors en una entrevista con Olé.

Boca Juniors

Asimismo, Darío Rubén Ebertz dijo que el bus que trasladará a Boca Juniors al Monumental está más blindado. “No tengo miedo. Ahora el micro está más seguro y eso ayuda. Llevaron un auto al predio de Boca en Ezeiza con los mismos vidrios blindados que se le pusieron al micro y hasta los mismo jugadores le pegaron con una maza y no se rompe. Tiene doble vidrio con una lámina de espesor muy gruesa en el medio, y eso no deja que la piedra que impacta pase para el otro lado. Mirá que le pegaron fuerte eh, y nada”, agregó.

El conductor del plantel de Boca Juniors también manifestó que lo costó superar el incidente de la final de la Copa Libertadores 2018. “Es difícil, soñé un montón de veces con ese día. Pero trato de llevarlo lo mejor que pueda. Más vale que lo pienso en todo momento, porque así como no pasó nada, podría haber pasado una catástrofe, un desastre”, dijo.

Recordemos que este domingo 1 de setiembre River Plate y Boca Juniors jugarán un nuevo clásico del fútbol argentino en el Estadio Monumental a partir de las 15:00 horas (Perú).