Peruana Mary Luz Andía, clasificada a Tokio 2020, dejaría el deporte para trabajar y pagar deuda

La marchista peruana Mary Luz Andía, quien está clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Marcha 20 km, utilizó su cuenta personal de Facebook para hacer una confesión que ha causado gran asombro entre los cibernautas y los seguidores del deporte peruano.

De acuerdo con la publicación de Mary Luz Andía, ella tiene una deuda de dos mil soles con el Instituto José Crisan de Arequipa, donde estudia educación física. La deportista peruana tiene que pagar para que pueda ingresar a las clases.

Ante esa necesidad, se ha visto en la obligación de buscar un trabajo para solventar sus estudios; sin embargo, ella debería contar con el apoyo del IPD a través del Programa de Apoyo al Deportista por sus logros en la categoría Sub 20 y su clasificación a Tokio 2020.

“Estudio educación física desde enero del 2018 en el instituto José Crisan de Arequipa. Ahora tengo una deuda y debo pagarla si quiero seguir estudiando ya que el poco dinero que pude ahorrar para mis estudios decidí invertirlo en mis entrenamientos pensando que me reincorporarían rápidamente al sistema de PAD, pero veo la demora”, escribió Mary Luz Andía.

La deportista peruana estaba en el PAD, pero hace unos meses la retiraron, lo que la obliga a trabajar y dejar el deporte. "Si no llego a pagar el monto que adeudo en el Instituto, me veo obligada a trabajar para continuar con mis estudios. Eso significaría que debería dejar el deporte”, agregó.

En su publicación, la peruana Mary Luz Andía pidió ayuda a las empresas y a las personas. “Pido apoyo a las personas, empresas de buen corazón que me puedan apoyar con el monto de dos mil soles”, finalizó.

Cabe mencionar que Mary Luz Andía es campeona sudamericana Sub 20, subcampeona panamericana Sub 20 y récord nacional sub 20. Con estos resultados, ella debería estar recibiendo apoyo del PAD ya que es deportista con proyección.

Número de cuenta de Mary Luz Andía: 04-076-382579 (Banco de la Nación)